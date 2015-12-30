Rize'den otomobiliyle askerdeki yeğeninin yemin töreni için Ankara'ya giden Ali Fırat, gidiş ve dönüş yolunda Ordu'da 12 kez radara yakalanarak toplam 4 bin 602 liralık ceza yedi.



Rize'den otomobiliyle askerdeki yeğeninin yemin töreni için Ankara'ya giden Ali Fırat, gidiş ve dönüş yolunda Ordu'da 12 kez radara yakalanarak toplam 4 bin 602 liralık ceza yedi.







Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Projesi, Ordu'da geçen ay uygulamaya konuldu.







Karadeniz Sahil Yolu'na konulan 19 kule radar cihazı ile 11 araç plaka tanıma sisteminin faaliyete geçmesinin ardından çok sayıda vatandaş, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kısa sürede art arda trafik cezasına alabiliyor.







Rize'de yaşayan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan 36 yaşındaki Ali Fırat, Ankara'da vatani görevini yapan yeğeninin yemin törenine katılmak üzere 27 Kasım'da yola çıktı. Uygulamadan haberi olmayan Fırat, 29 Kasım'da aynı güzergahı kullanarak Rize'ye döndü.