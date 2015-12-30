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58 dakikada 4 bin 602 lira radar cezası yedi

58 DAKİKADA 4 BİN 602 LİRA RADAR CEZASI YEDİ

Rize'den otomobiliyle askerdeki yeğeninin yemin töreni için Ankara'ya giden Ali Fırat, gidiş ve dönüş yolunda Ordu'da 12 kez radara yakalanarak toplam 4 bin 602 liralık ceza yedi.

Tarih : 30 Aralık 2015, 10:31
Puan Ver : 58 Dakikada 4 Bin 602 Lira Radar Cezası Yedi(7/10)8


Rize'den otomobiliyle askerdeki yeğeninin yemin töreni için Ankara'ya giden Ali Fırat, gidiş ve dönüş yolunda Ordu'da 12 kez radara yakalanarak toplam 4 bin 602 liralık ceza yedi.



Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Projesi, Ordu'da geçen ay uygulamaya konuldu.



Karadeniz Sahil Yolu'na konulan 19 kule radar cihazı ile 11 araç plaka tanıma sisteminin faaliyete geçmesinin ardından çok sayıda vatandaş, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kısa sürede art arda trafik cezasına alabiliyor.



Rize'de yaşayan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan 36 yaşındaki Ali Fırat, Ankara'da vatani görevini yapan yeğeninin yemin törenine katılmak üzere 27 Kasım'da yola çıktı. Uygulamadan haberi olmayan Fırat, 29 Kasım'da aynı güzergahı kullanarak Rize'ye döndü.








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