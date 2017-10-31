57 YILLIK İNGİLİZ DİZİSİNİN OYUNCUSU, TECAVÜZ SKANDALI SONRASI KOVULDU
İngiltere'de yayınlanan 57 yıllık dizide 16 yıldır oynayan Bruno Langley isimli oyuncu, gece kulübünde bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla diziden çıkarıldı.
İngiltere'de 1960 yılından beri yayınlanan Coronation Street dizisinde 16 yıldır oynayan 34 yaşındaki oyuncu Bruno Langley, hakkında çıkan gece kulübünde bir kadına tecavüz ettiği iddiaları üzerine diziden kovuldu.
AYRILIK HABERİNİ DOĞRULADI
Diziden ayrıldığını doğrulayan ama hakkında çıkan tecavüz iddiarını kabul etmeyen Bruno, daha sonra detaylı bir açıklama yapacağını söyledi.
Dizinin yayınlandığı ITV televizyonundan da konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bruno'nun sözleşmesinin fesh edildiği ve dizi ile hiçbir ilişkisi kalamadığını söylendi.
2001 YILINDA DİZİYE GİRMİŞTİ
57 yıllık diziye 2001 yılında giren Bruno Langly, dizide eşcinsel Todd Grimshaw karakterini canlandırıyordu.
Kaynak: haberinburada
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