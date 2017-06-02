

İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün(OECD) Almanya'daki Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda, 57 ülkenin Ulaştırma Bakanlarına İstanbul Yeni Havalimanını anlattı. Dünyanın taşımacılık ve ulaştırma alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan forumda, çevresel performansı geliştiren, etkili ve güvenli ulaşım altyapı projelerine dikkat çekildi.







kaynak:sabah