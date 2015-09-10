

Olay bugün saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dilovası Rampası'nın Körfez Köprüsü bağlantı yolu yakınında meydana geldi. 55 yolcusuyla Samsun'dan İstanbul'a giden Ali Tokgöz yönetimindeki yolcu otobüsü, rampayı çıkarken bir anda arkadaki motor kısmından alev aldı. Otobüsün arkasından dumanlar yükseldiğini fark eden şoför hemen aracı emniyet şeridine çekti. Bu arada alevler otobüsün arkasını dışardan tamamen sardı. Şoför ön kapıyı açtıktan kısa süre sonra sistemler de çalışmaz hale geldi. 55 yolcu panik halinde kendilerini dışarıya atarken, yangını görenler de hemen polis ve itfaiyeye haber verdi.