55 KAPSÜLE DOLDULDURULMIŞ 1 KİLOGRAM KOKAİN YUTTU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda bir Nijeryalı, karnındaki 1 kilogram kokainle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda bir Nijeyalı'yı karnındaki 1 kilogram kokainle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı. Şüpheli tutuklanıp cezaevine konuldu.
POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ DOKTOR KONTROLÜNE SOKTU
Belçika'nın Brüksel şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu A.O.'nun yutmak suretiyle vücudunda uyuşturucu madde bulundurabileceğini değerlendiren polis, şüpheliyi doktor kontrolüne soktu.MİDESİNDEN 55 KAPSÜLE DOLDURULMUŞ KOKAİN ÇIKTI
Şüphelinin filminde vucudundaki kapsuller görüntülendi. Daralı ağırlığı 1080 gram olan 55 adet kapsül vücuttan doğal yolla çıkarıldı. Şüpheli tutuklanıp cezaevine konuldu.
Kaynak: haberinburada
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