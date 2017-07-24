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55 Kapsüle Dolduldurulmış 1 Kilogram Kokain Yuttu

55 KAPSÜLE DOLDULDURULMIŞ 1 KİLOGRAM KOKAİN YUTTU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda bir Nijeryalı, karnındaki 1 kilogram kokainle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 15:10
Puan Ver : 55 Kapsüle Dolduldurulmış 1 Kilogram Kokain Yuttu(7/10)3

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda bir Nijeyalı'yı karnındaki 1 kilogram kokainle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı. Şüpheli tutuklanıp cezaevine konuldu.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ DOKTOR KONTROLÜNE SOKTU

Belçika'nın Brüksel şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu A.O.'nun yutmak suretiyle vücudunda uyuşturucu madde bulundurabileceğini değerlendiren polis, şüpheliyi doktor kontrolüne soktu.MİDESİNDEN 55 KAPSÜLE DOLDURULMUŞ KOKAİN ÇIKTI

Şüphelinin filminde vucudundaki kapsuller görüntülendi. Daralı ağırlığı 1080 gram olan 55 adet kapsül vücuttan doğal yolla çıkarıldı. Şüpheli tutuklanıp cezaevine konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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