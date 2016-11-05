Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kanununun yürürlüğe girmesinin ardından, çok sayıda milletvekili ifade verirken, HDP'den ise mahkemeye tek bir isim gitti.



Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, aralarında CHP ve MHP'nin genel başkanları ile AK Partili milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda isim ifade verdi. HDP'nin, hakkında çeşitli suçlardan fezleke bulunan 55 milletvekilinden ifade veren tek isim Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım oldu.







Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin 8 Haziran 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, 154 milletvekili hakkındaki 810 dosyada soruşturma ve kovuşturma engeli ortadan kalktı.