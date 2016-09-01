543 HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 543 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.
HSYK Genel Kurulu, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, başlatılan soruşturma kapsamında ikinci listede geçici olarak meslekten uzaklaştırılan 648 hakim ve savcının durumunu görüştü.
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesinin HSYK Genel Kurulu'na verdiği yetki uyarınca, 543 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.
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