54. ANTALYA FİLM FESTİVALİNDE 'GERİLLA' GERİLİMİ! FİLM GÖSTERİMİ YARIDA KESİLDİ
54. Uluslararası Antalya Film Festivalinin ilk filmi olan 'İnsan Seli' adlı belgesel film, izleyicilerin altyazılarda geçen 'gerilla' kelimesine tepki göstermesi nedeniyle yarıda kesildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54.'sü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan ilk yarışma filmi 'İnsan Seli', yarıda kaldı. Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nde çekilen bir sahnede yer alan Türkçe altyazıda 'gerilla' kelimesinin geçmesine bazı izleyiciler tepki gösterdi, bazıları ise tepki olarak açık hava sinemasından ayrıldı.
FİLM GÖSTERİMİ YARIDA KESİLDİ
Birkaç dakika alt yazısız devam eden filmin gösterimi, teknik sorunların çözülemediği gerekçesiyle ileri bir tarihte gösterilmek üzere yarıda kesildi. Bu sırada altyazı ekrandan çıktı, film birkaç dakika altyazısız devam etti. Bir süre sonra perdenin önüne festival yetkilileri gelerek seyircileri bilgilendirdi.
"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YENİDEN GÖSTERİLECEKTİR"
Film ile ilgili teknik sorunun çözülemediğini belirten bir yetkili, "Filme bu koşullarda devam edemeyiz ve doğal olarak sonlandırmak durumundayız. Bu film, sağlıklı şekilde yeniden gösterilecektir. Filmin başka bir gün yapılacak gösterimine sizleri yeniden davet edeceğiz. Biletlerinizi yeni gösterimde kullanabileceksiniz" dedi.
Çinli Ai Weiwei'nin yönetmenliğini yaptığı belgesel, 65 milyon insanın; savaş, açlık ve iklim değişikliği nedeniyle zorla yerlerinden edilmesini anlatıyor. Afganistan, Bangladeş, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, Irak, İsrail, Meksika, Pakistan, Filistin, Sırbistan, Suriye, Türkiye ve diğer ülkelerde 1 yıl boyunca çekilen yapım, ülkelerdeki yaşanan afetleri, görüntüler ve fotoğraflarla yansıtıyor.
Kaynak: haberinburada
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