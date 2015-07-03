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53'ünde avrupa ikincisi oldu

53'ÜNDE AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

53 yaşındaki Maltepeli sporcu Teyfik Çelik, tekvandoda engelleri birer birer aşarak gümüş madalyaya uzandı ve Avrupa ikincisi oldu.

Tarih : 03 Temmuz 2015, 13:14
Puan Ver : 53'ünde Avrupa İkincisi Oldu(8/10)8


53 yaşındaki Maltepeli sporcu Teyfik Çelik, tekvandoda engelleri birer birer aşarak gümüş madalyaya uzandı ve Avrupa ikincisi oldu.



Sırbistan'da 26-28 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 12'nci Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Türkiye, 10'u altın olmak üzere toplamda 29 madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada Maltepeli tekvandocu Teyfik Çelik, 53 yaşında göstermiş olduğu performansla göz doldurdu. Şampiyona boyunca oldukça zorlu rakiplerle karşılaşan ve müthiş bir direnç gösteren Çelik, Hollandalı, Alman ve İspanyol rakiplerini birer birer devirerek, gümüş madalyaya uzandı.  



ALİ KILIÇ'TAN DESTEK



Çelik, “Bu başarı kolay gelmedi.  Önce Konya'da zorlu rakiplerimizi yenerek Türkiye şampiyonu olduk. Akabinde Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmesini de kazanıp, Milli Takıma seçildik. Kasım 2014'te Meksika'da Dünya 3'üncülüğünü de ilçemize ve ülkemize getirdik” diye konuştu. Çelik'in antrenörü Serkan Uzunçavdar ise Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a desteklerinden ötürü teşekkür ederek, “Bu başarının mimari bizlerden hiçbir şekilde desteğini esirgemeyen Maltepe Belediye Başkanımız Ali Kılıç'tır. 10 yaşından tutun da, 53 yaşındaki sporcularımız, Avrupa şampiyonalarında bayrağımızı gurur ve başarıyla temsil ediyorsa bu herkese örnek olmalı. Bu başarı tüm Maltepelilerin. Bizler ilçemize olimpiyat şampiyonluğu getirebilmek için de var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.












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