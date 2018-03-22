53 YAŞINDAKİ ÜNLÜ OYUNCU MEL GİBSON, KENDİSİNDEN 26 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Dünyaca ünlü oyuncu Mel Gibson, 26 yaş küçük sevgilisi Rosalind Ross ile manavda görüntülendi.
Dünyaca ünlü oyuncu Mel Gibson, önceki gün genç sevgilisi Rosalind Ross ile birlikte Los Angeles'taki bir marketten çıkarken görüntülendi.
GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ
Mel Gibso, 27 yaşındaki Rosalind Ross ile sebze meyve alışverişi yaptıktan sonra evlerinin yolunu tuttu. İkiliyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kaynak: haberinburada
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