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5.3 Büyüklüğündeki Deprem Korkuttu
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5.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu

5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU

EGE Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 06 Şubat 2017, 08:56
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EGE Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridi ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede de hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, bugün saat 06.51'de yerin 5.5 kilometre derinliğinde merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Deprem, Bursa merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi.



 



kaynak:haberler








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