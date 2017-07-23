52 YILLIK ÇINAR, CEZA ALMAMAK İÇİN TARAFTARINDAN PARA İSTİYOR
52 yıllık Manisaspor Kulübü, Ariza Makukula'ya olan ödenmeyen borçlar nedeniyle FIFA'dan gelecek olan 9 puan silme cezasını almamak için yardım kampanyası başlattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında forma giyen Ariza Makukula'ya olan borç siyah beyazlıların üzerine kabus gibi çökerken yönetim, Portekizli futbolcunun ödenmeyen alacağı yüzünden kulübe gelmesi muhtemel puan silme cezasını önleyebilmek için yardım kampanyası başlattı.
"TARAFTARLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"
Taraftarların "ManisasporDestekİstiyor" etiketi ile sosyal medyada yarattığı farkındalığın kendilerine cesaret verdiğini söyleyen 2'nci Başkan Hakkı Övünç, "Bu farkındalık, başlattığımız kampanya için bize ışık oldu. Büyük Manisaspor camiasının desteği ile zor günleri aşacağız" dedi.
Makukula ve Benfica kulübüne olan borcun, 52 yıllık Manisaspor'un sırtında büyük bir kambur haline geldiğini belirten Hakkı Övünç, şöyle devam etti:
-9 PUAN ALMA İHTİMALLERİ VAR
"Yönetimimiz geçmişte karşımıza çıkan cezaları önleyebilmek adına büyük çaba sarfetti ancak bu kez durum çok farklı. Olay artık içinden çıkılmaz hale geldi. Sezona eksi 9 puan ile başlama ihtimalimiz çok yüksek. Başlattığımız destek kampanyasında TR74 00 13 4000 0001 8414 8006 33 iban numarası ile ilgili bankaya yapılacak bağışlar Makukula dosyasını kapatmak için kullanılacak ve bağış yapan herkesin ismi, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılacak."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kırşehir'de Fetö'den Aranan Zanlı Parkta Yakalandı
- Düğün Salonunu Duman Kapladı, Mutlu Gün Hastanede Bitti
- Bu Manzaranın Nedeni Yağış Değil! Mardin'de Su Şebekesi Patladı, Yollar Göle Döndü
- İsrail, Mescid-İ Aksa'da Dedektörlerden Sonra Bu Kez De Güvenlik Kameraları Kuruyor
- Emniyet Huzurlu Parklar İçin Harekete Geçti, Park Polisi Geliyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Volkan Şen'le Görüşüyor
- Mehmet Özdilek, Milli Takım'da Fatih Terim'in Yardımcısı Oldu
- Neymar Barcelona Yönetimiyle Görüştü: Beni Bırakın, Psg'ye Gideyim
- G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Denayer Gündemimizde
- Eskişehirspor, Nihat Kahveci'yi Teknik Direktör Listesine Aldı
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de Cinsiyet Değiştirmek Kolaylaşıyor, Doktor Onayına Gerek Kalmayacak
- Türkiye Karşıtlığıyla Tanınan Siteden Ezber Bozan 15 Temmuz Yazısı
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar