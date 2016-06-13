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52 YIL SONRA BÖYLE BİR DÜZENLEMENİN YAPILAMASI SON DERECE ÖNEMLİDİR


52 YIL SONRA BÖYLE BİR DÜZENLEMENİN YAPILAMASI SON DERECE ÖNEMLİDİR
Tarih : 13 Haziran 2016, 13:25
Puan Ver : 52 Yıl Sonra Böyle Bir Düzenlemenin Yapılaması Son Derece Önemlidir(7/10)6


Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Bakanlar Kurulu sonrası toplantıda alınan kararları açıkladı. Canikli, sözleşmelerde sadece bir nüsha üzerinden damga vergisi ve noter harcı alınacağını açıklarken bunun 52 yıllık bir uygulama olduğunu ve sona erdiğini söyledi. Birçok alanda devrim yaratacak kararların alındığı Bakanlar Kurulu toplantısında yatırımcının önündeki bürokratik engellerin aşılması için de reform yaratacak düzenlemelerin olduğunu açıklandı.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Canikli, Bakanlar Kurulu'nda alınan önemli kararlı şu başlıklar altında aktardı:



Biliyorsunuz nitratlı gübreye yasak getirildi. Şuan stoklarda 280 bin ton nitratlı gübre bloke edilmiştir. Bu konu ile ilgili altyapı çalışması da devam ediyor. 2017 Şubat ayına kadar yasak devam edecek bundan sonra kullanımı takipli olarak serbest bırakılacak. Kırmızı et üretimi yıllık 1 milyon 150 bin ton. Yaz aylarında tüketim artışı oluyor. 15 bin 500 ton kırmızı et ihlali için çalışma sürüyor. Fiyatların bu ayalrda artmaması için çalışmalar yürütülüyor. İlk defa mart ayında süt üreticilierinin mağdur edilmemesi için alımlar yapıldı. Bu alımlar devam edecek.








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