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52 Maçta 66 Gol Atan 19'luk Ahmet Sivri, Galatasaray'a Transfer Oldu

52 MAÇTA 66 GOL ATAN 19'LUK AHMET SİVRİ, GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

Galatasaray, Kıbrıs'ın Yenicami AK takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü futbolcu Ahmet Sivri'yi transfer etti. Sivri, çıktığı 52 maçta 66 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 17:30
Puan Ver : 52 Maçta 66 Gol Atan 19'luk Ahmet Sivri, Galatasaray'a Transfer Oldu(10/10)6

Galatasaray'dan sürpriz transfer geldi. Sarı-kırmızılı takım Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından 19 yaşındaki golcü futbolcu Ahmet Sivri'yi U21 takımına transfer etti.

BEŞİKTAŞLI ESKİ YÖNETİCİ ÖNERDİ

Florya'da alt yapıda yaşanan değişim nedeniyle gönderilen futbolcular yerine bir süredir yeni futbolcular deneniyordu. Beşiktaş eski yönetcisi Sinan Vardar'ın tavsiyesi ile denenmeye alınan 19 yaşındaki Kıbrıslı futbolcu Ahmet Sivri'ye lisans çıkartıldığı öğrenildi.

52 MAÇTA 66 GOL ATTI

Genç golcü Ahmet Sivri geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami AK kulubu A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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