511 MİLYONLA ORTADAN KAYBOLMUŞTU! ÇİFTLİKBANK'IN CEO'SU RAPÇI ÇIKTI
Yüksek getiri vaadiyle binlerce vatandaştan 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlikbank isimli oyunun merak edilen CEO'su Mehmet Aydın hakkında bilinmeyen tüm detaylar ortaya çıktı.
Son günlerin en çok konuşulan ismi Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın kim olduğu merak konusuydu. Yüksek getiri vaadiyle binlerce vatandaştan 511 milyon lira para toplayıp kayıplara karışan Aydın'ın kim olduğu ortaya çıktı.
511 MİLYON LİRA DOLANDIRAN MEHMET AYDIN ASLINDA KİM?
Twitter'daki Bülend Ecevit isimli kullanıcı paylaşımlarıyla Aydın'ın aslında kim olduğuyla ilgili tüm detayları paylaştı. İşte Çiftlikbank CEO'su hakkında bilinmeyen detaylar... Gerçek isminin Eren Çakar olduğu, Egoman ismiyle arabesk rap klipleri çektiği, çıplak gösteren gözlük satışı yaptığı ve oyun forumlarında son zamanlara kadar aktif olarak oyun oynadığı ortaya çıktı.
Arabesk rap yaptığı zamanlardan kalan bir fotoğrafı
Egoman ismiyle arabesk rap yapmış
2016 yılına kadar Eren Çakar ismini kullanmış
WIX'te site kurup çıplak gösteren xray gözlük satışı yapmış
En2qma nickiyle kısa zaman öncesine kadar oyun forumlarında aktifmiş
Uruguay pasaportu alarak Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya kaçtığı iddia ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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