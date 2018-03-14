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511 milyonla ortadan kaybolmuştu! Çiftlikbank'ın CEO'su rapçı çıktı

511 MİLYONLA ORTADAN KAYBOLMUŞTU! ÇİFTLİKBANK'IN CEO'SU RAPÇI ÇIKTI

Yüksek getiri vaadiyle binlerce vatandaştan 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlikbank isimli oyunun merak edilen CEO'su Mehmet Aydın hakkında bilinmeyen tüm detaylar ortaya çıktı.

Tarih : 14 Mart 2018, 23:50
Puan Ver : 511 Milyonla Ortadan Kaybolmuştu! Çiftlikbank'ın Ceo'su Rapçı Çıktı(7/10)3

Son günlerin en çok konuşulan ismi Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın kim olduğu merak konusuydu. Yüksek getiri vaadiyle binlerce vatandaştan 511 milyon lira para toplayıp kayıplara karışan Aydın'ın kim olduğu ortaya çıktı.

511 MİLYON LİRA DOLANDIRAN MEHMET AYDIN ASLINDA KİM?

Twitter'daki Bülend Ecevit isimli kullanıcı paylaşımlarıyla Aydın'ın aslında kim olduğuyla ilgili tüm detayları paylaştı. İşte Çiftlikbank CEO'su hakkında bilinmeyen detaylar... Gerçek isminin Eren Çakar olduğu, Egoman ismiyle arabesk rap klipleri çektiği, çıplak gösteren gözlük satışı yaptığı ve oyun forumlarında son zamanlara kadar aktif olarak oyun oynadığı ortaya çıktı.

Arabesk rap yaptığı zamanlardan kalan bir fotoğrafı

Egoman ismiyle arabesk rap yapmış

2016 yılına kadar Eren Çakar ismini kullanmış

WIX'te site kurup çıplak gösteren xray gözlük satışı yapmış

En2qma nickiyle kısa zaman öncesine kadar oyun forumlarında aktifmiş

Uruguay pasaportu alarak Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya kaçtığı iddia ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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