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51 ŞEHİT VERDİĞİMİZ GÖLBAŞI'NDAKİ ANMADAN YÜREK YAKAN KARE


51 Şehit Verdiğimiz Gölbaşı'ndaki Anmadan Yürek Yakan Kare
Tarih : 16 Temmuz 2017, 00:10
Puan Ver : 51 Şehit Verdiğimiz Gölbaşı'ndaki Anmadan Yürek Yakan Kare(10/10)6

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde FETÖ'cü darbeciler tarafından bombalanan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polisler için anma töreni düzenlendi. Hain saldırıda şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda o orduya silah yaptım. O silahları bize doğrulttular, yaptığım silahları benim çocuğuma doğrulttular" dedi.

ŞEHİTLERİN FOTOĞRAFLARI YERLEŞTİRİLDİ

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 51 kişi için anma töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı anma töreninde şehit yakınları, gaziler ve özel harekat polisleri de bulunuyor. Hain saldırıda şehit olan kahramanların fotoğrafları Başkanlığın girişine yerleştirildi.

KIZININ FOTOĞRAFININ BAŞINDA AĞLAYAN ANNEYİ ÖZEL HAREKATÇI TESELLİ ETTİ

Törene katılan davetliler ilk olarak özel harekat polislerinin başında nöbet tuttuğu fotoğrafları ziyaret edip, dualar ettiler. Bir şehit annesinin kızının fotoğrafının başında gözyaşları döktüğü görüldü. Acılı anneyi kızı gibi özel harekat polisi olan kadın özel harekatçı teselli etti.

"ORDUYA YAPTIĞIM SİLAHLARI BENİM ÇOCUĞUMA DOĞRULTTULAR"

Hain saldırıda şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "51 kahramanın içinde benim oğlumda vardı. Oğlumla gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyetinin istiklaline karşı olan o kalkışmada o gün her şeyini ortaya koydu. FETÖ'nün asker kıyafetine girmiş o hainleri tarafından burada katledildi. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda o orduya silah yaptım. O silahları bize doğrulttular, yaptığım silahları benim çocuğuma doğrulttular. Böyle bir hainlik dünya tarihinde yok. Allah bundan sonra milletimize böyle bir felaket yaşatmasın. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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