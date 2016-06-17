ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 51 diplomat Obama yönetiminin Suriye politikasına isyan etti. Gizli bir mektup kaleme alan diplomatlar, Obama'dan Esad rejimini vurmasını talep etti.



Amerikan New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 51 üst düzey diplomat, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye politikasını eleştiren bir mektup kaleme aldı. Altında 51 diplomatın imzasının bulunduğu mektup, Obama yönetiminden Esad rejimini hedef almasını talep ediyor.







Esad rejiminin Suriye'deki 5 yıllık çatışmalarda ateşkesi bozan taraf olduğunu savunan ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey diplomatları, rejimi devirmek için ABD'nin füze, insansız hava araçları ve acil durumlarda hava operasyonları düzenlemesini talep etti.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki 51 üst düzey diplomat, Obama'nın Suriye politikasında değişiklik talep etti.







Mektupta, Esad rejimine yönelik hava operasyonları ve kararlı tutumun, ABD öncülüğündeki diplomatik çabaları güçlendireceği iddia edildi.







ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, bir grup diplomatın imzasının bulunduğu mektubun Dışişleri Bakanlığı'nda ilgili bölüme ulaştığını söyledi. Kirby mektubun içeriğiyle ilgili açıklama ise yapmadı.







ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'de doğrudan savaşa dahil olmak istemiyor. Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD'e karşı hava operasyonları gerçekleştiriyor.







ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suriye'de ateşkes ve barış yönüdeki çabaları ise çökmüş durumda.