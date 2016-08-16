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50'den fazla beniniz varsa kanser riskiniz artıyor

50'DEN FAZLA BENİNİZ VARSA KANSER RİSKİNİZ ARTIYOR

Korunmasız olarak güneşe çıkmak ve güneş yanığına maruz kalmak en öldürücü kanser türlerinden biri olan deri kanserine zemin hazırlıyor.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 09:16
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Son yıllarda katlanarak artan cilt kanseri özellikle 25-29 yaşlarındaki kadınların en sık kanser nedeni haline geldi. Daha önce ileri yaşlarda ortaya çıkan melanom dışı cilt kanserleri artık 40 yaş altında da görülmeye başlandı. Bu artıştaki en önemli sebebin ozon tabakasındaki incelmenin yanında korunmaya yeteri kadar önem verilmemesi olduğunu söyleyen Acıbadem International Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam “Güneşle ilgili yapılan hatalar, riski artırmaktadır. Örneğin güneş yanığı geçirmişseniz ve 50 den fazla beniniz varsa, cilt kanserine yakalanma riskinizin katlanarak artar. Ayrıca 35 yaş öncesinde sadece bir kez solaryuma giren kişilerde en tehlikeli cilt kanseri türü olan malign melanoma görülme riski yüzde 75 artıyor” diyor.



Güneş koruyucuların etkisinin ortalama 2 saat sürdüğüne dikkat çeken Dr. Sağlam, “Güneş koruyucu ürünü güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce sürmeli ve ortalama 2 saatte bir yenilemelisiniz. Sahilde ise daha sık sürmeyi ihmal etmeyin. Kapalı ortamlarda olsanız da açık alanlara da güneş koruyucu uygulamalısınız” diye anlatıyor. Güneş koruyucuların yeterli ölçüde kullanılmadığını da ifade eden Dr. Sağlam, “Güneş koruyucu ürünleri göz kapaklarımıza, kulaklara, kolların iç kısımlarına ayak üstlerine, enseye, saç deresinin sınırlarına sürmemiz önemli. Saçlı deride özellikle saçları seyrek olan kişiler sprey formunda güneş koruyucularını kullanabilirler” diye vurguluyor.








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