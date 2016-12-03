

Kent içendeki ikinci el oto galerini şehir dışına çıkarmak amacıyla Esenboğa Yolu üzerinde 400 dönümlük alana yapılan OTONOMİ, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Başkan Gökçek'in katıldığı törenle açıldı. 500 milyon TL'ye mâl olan OTONOMİ için Erdoğan, “Eşine az rastlanan yatırımlardan bir tanesi” dedi.















Ankara'da, şehir içindeki ikinci el oto galerilerinin taşınması için Akyurt'ta kurulan OTONOMİ'nin resmi açılışı dün yapıldı. Açılışa; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bakanlar ve milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. İkinci el araç satışlarında Ankara'da otomobil satış alanı hazırlanmasının önemli bir adım olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:







OTOMOBİL ALMA İMKÂNI 3 KAT ARTTI







“Bu eser, eşine az rastlanan yatırımlardan bir tanesi ve OTONOMİ bunun ispatıdır. Türkiye birey olarak zenginleşiyor. Bugünkü Türkiye 14 yıl önceki Türkiye'den üç kat daha zengindir. Bugün herhangi bir vatandaşımızın otomobil alma imkanı geçmişe göre üç kat daha fazladır.







SIRADA ŞEHİR HASTANELERİ VAR







14 sene önce bir ucube vardı (havalimanı). Tek gidiş tek gelişi vardı. Türkiye'nin başkentine mi giriyorsun yoksa farklı bir yere mi giriyorsun böyle anlaşılıyordu. Şimdi bir başkente geldiğini anlıyorsun. Bunu milletçe beraber yaptık. Yapacağımız daha çok iş var. Şehir hastanelerimizin açılışlarına bu ay başlıyoruz.”







SOKAKLAR PARK ALANI TRAFİK FELÇ OLUYORDU







Motorlu araç sayısındaki artışın, özellikle şehirlerde de trafiği olumsuz etkilediğini aktaran Başbakan Yıldırım, galerilerin şehir dışına taşınmasındaki nedenleri şöyle açıkladı:



“Galericiler, oto pazarları şehrin içindeyken sokaklar park alanlarına dönüyor ve trafik felç oluyordu. Ne kadar yeni yol yapsak, ne kadar köprü yapsak, eğer şehir içi planlaması tam yoksa, amacımıza ulaşamıyorduk. Bunun için şehrin içinde kümelenen bu araçların kaldırılması, ikinci el oto pazarlarının şehir dışında tek bir mekanda toplanması, Türkiye'de bütün şehirlerde olduğu gibi Ankara'da nihayet gerçekleşmiş oldu. Ankara'dan ücretsiz servisler olacak. Buradan Ankara'ya önümüzdeki yıllar da metroyu da yapacağız. Böylelikle Ankara ile buranın arası çok daha yakınlaşmış olacak.



Başbakan Yıldırım, “Kara sevdaya dönen Keçiören-Tandoğan Metrosu'nu önümüzdeki ay açıyoruz. Başkentray tüm hızıyla devam ediyor. İki sene sonra da Başkentray hizmete girmiş olacak” dedi.







FUAR ALANI PROJESİ HAZIR AMA YÜRÜMÜYOR







İçişleri Bakanlığı döneminde(2007), bir genelge yayınlayarak bütün galerilerin şehir dışına çıkarılmasını istediğini hatırlatan Beşir Atalay, “İstanbul ve diğer illerde taşındı Ankara gecikti ama Türkiye'nin en iyisini yaptı. Akyurt sınırları içinde karar verilen ve halen yürümeyen bir proje daha var, bu da fuar alanı. Ankara'nın fuar alanı yok. Akyurt'ta bunun yeri tespit edildi, projesi hazır ama yürümüyor. Ben burada Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı bilgilendiriyorum, bu konuya ilgilerini istirham ediyorum.”







KENTİN KANAYAN YARASIYDI







Oto galerilerinin şehir içinde olmasının Ankara'nın kanayan bir yarası olduğunu aktaran Başkan Melih Gökçek ise, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıda her türlü desteği verdik. Buranın yakınında, 100 bin metrekarelik bir arazimiz var. Onu da OTONOMİ'ye ihale yoluyla verebilirsek, orada da ikinci el satış yerleri olacak ve Ankara'da otomobil denilince direkt olarak burası akla gelecek” dedi.







GÜNDE 9 BİN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPACAK







Esenboğa Yolu üzerinde 400 dönümlük bir alanda kurulan OTONOMİ, 500 milyon TL'ye mâl oldu.



* İkinci el araçlar için yapılan 551 showroomda günde 11 bin ziyaretçi ağırlanacak.



* Tesis 9 bin aracın giriş-çıkış yapabileceği ve aynı anda 12 bin araç sergilenebilecek kapasitede.



* Sıfır araçlara yönelik de 10 oto plaza yapılacak.



* Tesiste akaryakıt istasyonu, 5 yıldızlı otel, kafe ve restoranlar ile kuru temizlemeden kırtasiyeye, camiden AVM'ye diğer tüm hizmet birimleri yer alıyor.







kaynak:hürriyet