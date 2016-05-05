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500 euro`lar tedavülden kalkıyor!

500 EURO`LAR TEDAVÜLDEN KALKIYOR!

Avrupa Merkez Bankası (ECB), "500 Euro" banknotlarının tedavülden kaldırılacağını açıkladı.

Tarih : 05 Mayıs 2016, 09:35
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Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan ECB tarafından yapılan açıklamada, en büyük Avrupa para birimi olan 500 Euro'luk banknotların, "terör finansmanının ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi" amacıyla gelecekte tedavülden kaldırılacağı bildirildi.    



Açıklamada, halen tedavülde olan 500 Euro banknotlarının geçerli olacağı, ancak gelecekte basılmayacağı ve 2018 yılı sonuna yakın sürede tümüyle tedavülden kalkacağı belirtildi.    



Açıklamada ayrıca, 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Euro banknotlarının ise tedavülde kalacağı ve bir süre sonra yenilenen 100 ve 200 Euro banknotlarının tanıtımının da yapılacağı kaydedildi.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, daha önce yaptığı bir açıklamada, 500 Euro banknotlarının yasa dışı aktivitelerde kullanıldığını söylemiş, AB ülkelerinin maliye bakanları da bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını söylemişti.








Etiketler: 500  Euro`lar  Tedavülden  Kalkıyor    haber

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