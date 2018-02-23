500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATANACAK! İŞTE TÜM DETAYLAR
EKPSS ile 500 engelli öğretmen atanacak. Başvurular 18-22 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 27 Haziran'da yapılacak.
EKPSS ile 500 engelli öğretmen atanacak. Başvurular 18-22 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 27 Haziran'da yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan duyuru şu şekilde:
YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
2016 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile 2018 yılı Nisan ayında yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre 500 kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak atamalar için ekte yer alan takvim çerçevesinde başvuru alınacaktır.
Kaynak: haberinburada
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