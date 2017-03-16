500 BİN LİRALIK KONUTA 57 BİN LİRA İNDİRİM GELDİ
Binde 20 olan tapu harcı binde 15'e indi. Hasılat paylaşımı sözleşmelerinde damga vergisi ve uzun vadeli dış kredilerde KKDF de sıfırlandı. Böylece 500 bin TL'lik evde 57 bin 500 TL indirim sağlandı
Hükümet doğal afetler nedeniyle zarara uğrayan çiftçiden ev alana; yurtdışından kredi kullanan işadamından reel sektöre kadar tüm kesimleri rahatlatacak adımlar atmayı sürdürüyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan gayrimenkul sektörünü destekleme adına 6 ayda önemli düzenlemeler yapan hükümet, dün de tapu harcalarını düşürüp, bazı projelerde damga vergisini sıfırladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararlarla, kat karşılığı hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi sıfırlandı.
30 EYLÜL'E KADAR
Maliye Bakanı Naci Ağbal, alıcı ve satıcıdan yüzde 2'şer olmak üzere yüzde 4 oranında alınan tapu harcını 30 Eylül'e kadar yüzde 3'e düşürdüklerini belirterek, bunun piyasada önemli bir canlanma meydana getireceğini söyledi. Ağbal, düzenlemenin bütçeye 900 milyon liraya yakın bir maliyeti olacağını ancak ekonomide meydana gelecek çarpan etkisi ve satışlardan kaynaklanan diğer vergilerle elde edilecek gelirlerle bu maliyetin aşağı geleceğini bildirdi. 250 bin TL'lik bir gayrimenkul için hem alıcı hem de satıcı bugüne kadar binde 20'lik bedel üzerinden ayrı ayrı 5'er bin TL tapu harcı ödüyordu. 30 Eylül'e kadar devam edecek düzenleme ile bu rakam 3 bin 500 TL'ye düşürüldü.
kaynak:ahaber
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