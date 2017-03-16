

Hükümet doğal afetler nedeniyle zarara uğrayan çiftçiden ev alana; yurtdışından kredi kullanan işadamından reel sektöre kadar tüm kesimleri rahatlatacak adımlar atmayı sürdürüyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan gayrimenkul sektörünü destekleme adına 6 ayda önemli düzenlemeler yapan hükümet, dün de tapu harcalarını düşürüp, bazı projelerde damga vergisini sıfırladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararlarla, kat karşılığı hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi sıfırlandı.







30 EYLÜL'E KADAR



Maliye Bakanı Naci Ağbal, alıcı ve satıcıdan yüzde 2'şer olmak üzere yüzde 4 oranında alınan tapu harcını 30 Eylül'e kadar yüzde 3'e düşürdüklerini belirterek, bunun piyasada önemli bir canlanma meydana getireceğini söyledi. Ağbal, düzenlemenin bütçeye 900 milyon liraya yakın bir maliyeti olacağını ancak ekonomide meydana gelecek çarpan etkisi ve satışlardan kaynaklanan diğer vergilerle elde edilecek gelirlerle bu maliyetin aşağı geleceğini bildirdi. 250 bin TL'lik bir gayrimenkul için hem alıcı hem de satıcı bugüne kadar binde 20'lik bedel üzerinden ayrı ayrı 5'er bin TL tapu harcı ödüyordu. 30 Eylül'e kadar devam edecek düzenleme ile bu rakam 3 bin 500 TL'ye düşürüldü.







kaynak:ahaber