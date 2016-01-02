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50 YILLIK MEMUR KANUNU DEĞİŞİYOR


50 YILLIK MEMUR KANUNU DEĞİŞİYOR
Tarih : 02 Ocak 2016, 09:18
Puan Ver : 50 Yıllık Memur Kanunu Değişiyor(6/10)6


2016, Türkiye'de çalışma hayatıyla ilgili en önemli tarihlerden biri olarak kayda geçecek. Bu yılın özellikle asgari ücrete bağlı olarak gelirlerin arttığı bir yıl olacağını söylemek mümkün. Hemen her kesimin gelirinde belli oranlarda artışlar yaşanacak.



TAZMİNATA GARANTİ



Ama asıl reform diyebileceğimiz konular da gündeme gelecek. Örneğin kıdem tazminat fonu. Bugün Türkiye'de çalışanların yüzde 98'inin tazminat sorunu bulunuyor. Yeni fon çalışanlar için bir güvence haline gelecek. Kazanılmış haklardan geri dönülmeyecek bir yapının geleceğine inanıyoruz. Tazminatlar işverenlerin insafına bırakılmayacak. Taşeron sisteminde köklü bir değişim göreceğiz. 2014'te başlayan reform bu alanda devam edecek. taşeron işçileri kadroya kavuşacak.



MEMURA YENİ YASA



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da büyük bir değişim göreceğiz. 50 yıllık bu kanun tarihe karışacak ve yepyeni bir kamu personel rejimine kavuşacağız. İşsizlik maaşı ile ilgili de önemli bir değişiklik yaşanacak. Asgari ücretin artması işsizlik maaşını yükseltirken sistem de yenilenecek. Buna göre işsizlik maaşını almak kolaylaşırken 10 ay olan üst sınır 14'e çıkabilecek. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminde de bu yıl bazı revizyonlar yapılmasını bekliyoruz. Toplu İş Sözleşmesi'nde karara alınan birçok konunun da bu dönemde çözülmesi bekleniyor. Üniversite işçilerinin memuriyete geçmesi, 4C'lilerin kadro sorunu, kamuda mesainin cumaya göre ayarlanması, memurlara 1 derece verilmesi, sağlık ve eğitim çalışanlarına erken emeklilik gibi konular masada olacak.








Etiketler: 50  Yıllık  Memur  Kanunu  Değişiyor    haber

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