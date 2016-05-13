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50 tl'lik alacak kavgasında araya giren kadını öldürdü

50 TL'LİK ALACAK KAVGASINDA ARAYA GİREN KADINI ÖLDÜRDÜ

Kartal'da 50 liralık alacak kavgasında araya giren 36 yaşındaki Özlem Özişseven, taksici Enes S.'nin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Tarih : 13 Mayıs 2016, 13:36
Puan Ver : 50 Tl'lik Alacak Kavgasında Araya Giren Kadını Öldürdü(6/10)6


Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Kartal Dragos Sahil Yolu'nda önceki gece saat 04.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:



Kendisine 50 TL borcu olan Bülent A., ile karşılaşan taksici Enes S., aracından inerek borcunu istedi. Alacak nedeniyle ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taksisine giden Enes S., araçtan aldığı tabanca ile Bülent A.'ya ateş etti. Tabancadan çıkan mermi, kavgayı ayırmak için olay yerinde bulunan Bülent A.'nın arkadaşı 36 yaşındaki Özlem Özişseven'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Özişseven, olay yerine çağrılan ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 








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