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50 milyon türk vatandaşının bilgileri hack'lendi

50 MİLYON TÜRK VATANDAŞININ BİLGİLERİ HACK'LENDİ

Bilgisayar korsanları tarafından dün yayınlanan 6.6 GB'lık verinin 50 milyon Türk vatandaşının bilgilerini içerdiği iddia ediliyor.

Tarih : 05 Nisan 2016, 10:22
Puan Ver : 50 Milyon Türk Vatandaşının Bilgileri Hack'lendi(7/10)7


Bilgisayar korsanlarının milyonlarca Türk vatandaşının kişisel bilgilerini çaldığı öne sürüldü.  



ABD merkezli haber ajansı Associated Press'de (AP)  yer alan habere göre, 6.6 GB'lık veride 49 milyon 611 bin 709 Türk vatandaşının TC kimlik numarası, ad-soyad, anne- baba adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri ve açık adres gibi kimlik bilgileri yer alıyor.



Hacker'ların internette yayınladığı bilgilerin doğrulu konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken AP, yaptığı açıklamada sorguladığı 10 TC kimlik numarasından 8'inin verilerle uyuştuğunu duyurdu.



Veri tabanını ele geçiren bilgisayar korsanlarının kullandığı bilgisayarların sunucularının Romanya'da olduğu gözüküyor. Verilerin yüklendiği internet sitesinin web alanının ise İzlanda'dan alındığı belirlendi.








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