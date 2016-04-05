

Bilgisayar korsanlarının milyonlarca Türk vatandaşının kişisel bilgilerini çaldığı öne sürüldü.







ABD merkezli haber ajansı Associated Press'de (AP) yer alan habere göre, 6.6 GB'lık veride 49 milyon 611 bin 709 Türk vatandaşının TC kimlik numarası, ad-soyad, anne- baba adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri ve açık adres gibi kimlik bilgileri yer alıyor.







Hacker'ların internette yayınladığı bilgilerin doğrulu konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken AP, yaptığı açıklamada sorguladığı 10 TC kimlik numarasından 8'inin verilerle uyuştuğunu duyurdu.







Veri tabanını ele geçiren bilgisayar korsanlarının kullandığı bilgisayarların sunucularının Romanya'da olduğu gözüküyor. Verilerin yüklendiği internet sitesinin web alanının ise İzlanda'dan alındığı belirlendi.