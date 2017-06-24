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50 milyar tl cirolu 5 yatırım adası

50 MİLYAR TL CİROLU 5 YATIRIM ADASI

Sanayi Bakanı Faruk Özlü “Türkiye'nin kalkınması, sanayileşme ve teknolojiye bağlı. Trabzon, Zonguldak, İzmir, Güney Marmara ve Adana-Mersin bölgesinde denizi doldurarak endüstri adaları kuracağız. Her birinin cirosu, yıllık 40-50 milyar lira olacak” dedi

Tarih : 24 Haziran 2017, 11:17
Puan Ver : 50 Milyar Tl Cirolu 5 Yatırım Adası(10/10)12


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayide bir sıçrama dönemine girilmesi için büyük ölçekli endüstri bölgeleri kurulması başta olmak üzere, birçok alanda yeni adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi.



Bakan Özlü bazı gazetecilerle sohbetinde, üretim reform paketinin ‘zeytinlik' tartışmasına indirgenmesinin doğru olmadığını, buradaki hedeflerinin doğaya saygılı bir kalkınma hamlesini gerçekleştirmek olduğunu hatırlattı. Zeytinliklerle ilgili düzenlemeden vazgeçmelerinin söz konusu olmadığını belirten Özlü, yeni bir sanayi hamlesi için Türkiye'nin 5 ayrı kritik bölgesinde, 5 büyük endüstri bölgesi kurulmasını istediklerini söyledi.



 



kaynak:türkiyegazetesi








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