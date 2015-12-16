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50 bin çocuğa eğitim desteği için ünlüler buluşacak

50 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN ÜNLÜLER BULUŞACAK

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı pazar gecesi çocukların eğitimine destek için herkesi ekran başına davet ediyor. Sosyal sorumluluk gecesinde 50 bin çocuğa eğitim desteği sağlanması hedefleniyor

Tarih : 16 Aralık 2015, 09:31
Puan Ver : 50 Bin Çocuğa Eğitim Desteği İçin Ünlüler Buluşacak(5/10)6


 Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 20 Aralık Pazar gecesi gerçekleştireceği özel yayınla çocuklarımızın eğitimine destek olmak amacıyla herkesi ekran başına davet ediyor.



‘Büyükler siz anlayın'



Bu sene 20'nci yaşını kutlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocuklara daha aydınlık bir gelecek sağlayabilmek için düzenlediği gecede Türkiye'nin en sevilen yüzleri bir araya gelecek. “Çocuklar size söylüyoruz, büyükler siz anlayın” sloganıyla ekrana gelecek olan canlı yayında sunuculuğu Burçin Terzioğlu ile cem davran üstlenecek.



Programa; Ataberk Mutlu, Barış Arduç, Celil Nalçakan, Cem Cücenoğlu, Deniz Çakır, Emel Çölgeçen, emre karayel, Emre Kınay, Erkan Kolçak Köstendil, Evrim Alasya, Gökçe Bahadır, Gupse Özay, Kanbolat Görkem Aslan, Mert Fırat, Şebnem Bozoklu, Tolga Sarıtaş ve Tolga Tekin katılacak.



Proje tasarım ve koordinatörlüğünü Nice Bogdanovich'in yaptığı gecede sanatçılar, Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası'nın eşliğinde çocuklarla birlikte sevilen şarkıları seslendirecekler.



Kanal D'de canlı yayınlanacak olan sosyal sorumluluk gecesinde, gönderilecek SMS ve bağışlarla 50 bin çocuğa eğitim desteği verilmesi hedefleniyor.








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