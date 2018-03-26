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5 Yıllık Hasret Sona Erdi! Van Gölü Ekspresi Yeniden Tatvan'da
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5 yıllık hasret sona erdi! Van Gölü Ekspresi yeniden Tatvan'da

5 YILLIK HASRET SONA ERDİ! VAN GÖLÜ EKSPRESİ YENİDEN TATVAN'DA

Van Gölü Ekspresi 5 yıl aranın ardından seferlere başladı. Ankara'da dün yola çıkan tren bugün saat 13.30'da Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

Tarih : 26 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : 5 Yıllık Hasret Sona Erdi! Van Gölü Ekspresi Yeniden Tatvan'da(8/10)4

Ankara'dan dün yola çıkan ve gezginlerin yeni trendi olan Van Gölü Ekspresi, bugün saat 13.30'da Bitlis'in Tatvan ilçesindeki gara ulaştı.

YOLCULAR 3 GÜN BİTLİS'İ GEZECEKLER

Sosyal medya üzerinden toplanıp Van Gölü Ekspresi ile yolculuk yapan vatandaşlar, iki gün boyunca Bitlis'te gezilmedik yer bırakmayacak. Tatvan Garı'nda Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan tarafından çiçeklerle karşılanan yolcular, perşembe gününe kadar Bitlis'in tarihi ve doğal güzelliklerini gezecek.

"BUNU BİR MİLAT OLARAK KABUL EDİYORUZ"

Gazetecilere açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, bugün Tatvan'da tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirterek, "Van Gölü Ekspresi'nin 5 yıl aradan sonra yolcu seferine yeniden başlaması, bizi son derece mutlu etti. Bunu bir milat olarak kabul ediyoruz. Diyoruz ki Van Gölü Ekspresi eski hak ettiği konuma gelecek. Bugün ilk kafilesi Tatvan'a geldi yaklaşık 70 yolcumuz teşrif ettiler. Yarın da yolcularımız gelecek. Nisan ayında da 120 kişilik yolcumuz ilimizde olacak. İnşallah bu sayı gün geçtikçe artacak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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