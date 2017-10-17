Joshua Boyle ve eşi Caitlin Coleman, 2012 yılında Afganistan'da yürüyüş yaparken kaçırılmışlardı. Caitlin Coleman kaçırıldığına hamileydi. Çiftin daha sonra esaret altında iki çocuğu daha oldu. 5 seneyi aşan tutsaklıkları geçtiğimiz günlerde Pakistan güçleri tarafından sonlandırıldı.

"ŞAKA OLDUĞUNU ZANETTİM"

ABD'nin önemli beş Taliban komutan karşılığında takas etmeyi kabul ettiği çift, özgürlüklerine kavuştuktan sonra pek çok konuda şaşkınlık yaşadı çünkü tutsaklıkları boyunca kendilerine dışarısı hakkında hiçbir bilgi verilmiyordu. 5 sene boyunca dünyadan habersiz yaşayan Joshua Boyle, yaşadığının kanıtı olarak Taliban tarafından çekilen bir video esnasında bir gardiyanın kendisine Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildiğinden bahsettiğini ancak bunun bir şaka olduğunu zannettiğini söyledi. "Onun ciddi olduğu aklımın ucundan bile geçmedi" diyen Boyle, ülkesine dönüp gerçeği öğrendiğinde, aradan geçen zamana dair en çok şaşırdığı şeyin bu olduğunu belirtti.

Kaynak: haberinburada