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5 Yıldızlı Otelde Yangın Paniği! Tatili Zehir Olan 400 Tatilci, Tahliye Edildi
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5 YILDIZLI OTELDE YANGIN PANİĞİ! TATİLİ ZEHİR OLAN 400 TATİLCİ, TAHLİYE EDİLDİ


5 Yıldızlı Otelde Yangın Paniği! Tatili Zehir Olan 400 Tatilci, Tahliye Edildi
Tarih : 29 Temmuz 2017, 11:50
Puan Ver : 5 Yıldızlı Otelde Yangın Paniği! Tatili Zehir Olan 400 Tatilci, Tahliye Edildi(5/10)1

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangında 400 tatilci itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

400 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sabah saat 08.00 sıralarında Kemer'in Göynük ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünden henüz nedeni belli olmayan şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oteli bir anda dumanlar kaplarken, otel görevlileri içinde yerli ve yabancı tatilcinin bulunduğu 400 kişiyi tahliye etmeye başladı.

BALKONDAKİ TURİSTLERİ İTFAİYE KURTARDI

Otel yönetiminin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Otele gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken balkonlarda bekleyen turistleri de itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden kurtardı. Tatilciler otel dışına çıkartılırken, itfaiye ekiplerinin dumanı tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen tatilcilere müdahale etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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