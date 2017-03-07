5 YILDA ALZHEİMER RİSKİNİ YARI YARIYA DÜŞÜRÜYOR!
Sağlıklı bir hayat için mutlaka yürüyüş yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, "Sadece yarım saatlik yürüyüş bile birçok hastalıktan korunmanıza yardımcı olacaktır" dedi.
Uzmanlar, 30 dakikalık yürümenin vücutta yaptığı etkiyi şöyle sıraladı: "İlk 10 dakikada Endorfin hormonu salgılanır; stres, yorgunluk kaybolur. Vücut direnci artar. Glokom riski azalır. 5 yılda Alzheimer riski yarı yarıya düşer. Kalp hızı ve kan dolaşımı artar. Kol-omuz kasları çalışır. Karın kasları gelişir. Kemik kütlesi yükselir. Bacaklar kuvvetlenir. Kadınlarda kolon kanseri riski yüzde 31 azalır."
kaynak:sabah
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