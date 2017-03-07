5 Yılda Alzheimer Riskini Yarı Yarıya Düşürüyor!
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5 yılda alzheimer riskini yarı yarıya düşürüyor!

5 YILDA ALZHEİMER RİSKİNİ YARI YARIYA DÜŞÜRÜYOR!

Sağlıklı bir hayat için mutlaka yürüyüş yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, "Sadece yarım saatlik yürüyüş bile birçok hastalıktan korunmanıza yardımcı olacaktır" dedi.

Tarih : 07 Mart 2017, 16:14
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Uzmanlar, 30 dakikalık yürümenin vücutta yaptığı etkiyi şöyle sıraladı: "İlk 10 dakikada Endorfin hormonu salgılanır; stres, yorgunluk kaybolur. Vücut direnci artar. Glokom riski azalır. 5 yılda Alzheimer riski yarı yarıya düşer. Kalp hızı ve kan dolaşımı artar. Kol-omuz kasları çalışır. Karın kasları gelişir. Kemik kütlesi yükselir. Bacaklar kuvvetlenir. Kadınlarda kolon kanseri riski yüzde 31 azalır."



 



kaynak:sabah








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