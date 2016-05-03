5 YIL CEZA ALAN GASPÇI 'SAĞOL' DEDİ
Demir çubukla dövdüğü kişiden cep telefonunu zorla alan suçlu, 5 yıl 6 ay hapis cezası aldığı mahkemede kararı heyet başkanına 'sağol' diyerek karşıladı.
Kayseri'de 31 Aralık 2015 tarihinde sokakta önünü kestiği Muhammet Sönmez'i demir çubukla dövüp cep telefonunu gasp eden Semih Adak yakalandı.
Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Adak, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.
Avukatıyla birlikte hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Adak, "Ailevi nedenlerden dolayı kafam çok karışıktı. Çok pişmanım. Yüce adaletinize sığınıyorum" dedi.
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