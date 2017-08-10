5 YIL BOYUNCA ÖĞRENCİSİNİ TACİZ EDEN ÖĞRETMENE 15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Manisa'da öğrencisine 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan öğretmen 43 yaşındaki C.G., 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Manisa'da, öğrencisini 5 yıl boyunca taciz eden 43 yaşındaki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni C.G.'nin cezası belli oldu.
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATLAYIP JANDARMAYA SIĞINMIŞTI
İstanbul'da bir üniversitede hukuk okuyan ve şu anda 20 yaşında olan D.C., 28 Nisan 2016 tarihinde İzmir'in Sabuncubeli Mevkii yakınlarında seyir halindeki bir otomobilden atlayarak jandarmaya sığındı. D.C., jandarmadaki ifadesinde, 2015 yılında mezun olduğu Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi'ndeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni C.G.'nin kendisini darp ettiğini ileri sürdü.
ÖĞRETMENİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Olay yerinin İzmir ili sınırlarında kalması üzerine İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen D.C., öğretmen C.G.'den şikayetçi oldu. Beş gün sonra bu defa Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na giden D.C., öğretmen C.G.'nin kendisine 2011 yılından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu belirtip, bir kez daha şikayetçi oldu.
TACİZCİ ÖĞRETMEN, 13 MAYIS 2016'DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
D.C., C.G.'nin yaşadıklarını ailesine anlatmakla kendisini tehdit edip, mezun olmasından sonra da zorla İstanbul'dan Manisa'ya getirip, cinsel istismara devam ettiğine dilekçesinde yer verdi. Evli ve engelli bir çocuk babası olan öğretmen C.G. hakkında, Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. C.G., hakkındaki idari soruşturma kapsamında 13 Mayıs 2016'da görevinden uzaklaştırıldı. Öğretmen C.G., açılan davanın 21 Şubat 2017 tarihindeki ilk duruşmasında tutuklandı.
15 YIL, 7 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Bugün tekrar hakim karşısına çıkan C.G., suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, C.G.'yi 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay, hürriyetini tahdit ve tehdit suçundan 3 yıl 1 ay olmak üzere toplam 15 yıl, 7 ay hapis cezasına çarptırdı.
KARAR SEVİNÇLE KARŞILANDI
Duruşmayı izleyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve dışarıda sonucu bekleyen D.C., kararı sevinçle karşıladı.
Kaynak: haberinburada
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