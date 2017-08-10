İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

5 Yıl Boyunca Öğrencisini Taciz Eden Öğretmene 15 Yıl Hapis Cezası Verildi

5 YIL BOYUNCA ÖĞRENCİSİNİ TACİZ EDEN ÖĞRETMENE 15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Manisa'da öğrencisine 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan öğretmen 43 yaşındaki C.G., 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 22:30
Puan Ver : 5 Yıl Boyunca Öğrencisini Taciz Eden Öğretmene 15 Yıl Hapis Cezası Verildi(6/10)2

Manisa'da, öğrencisini 5 yıl boyunca taciz eden 43 yaşındaki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni C.G.'nin cezası belli oldu.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATLAYIP JANDARMAYA SIĞINMIŞTI

İstanbul'da bir üniversitede hukuk okuyan ve şu anda 20 yaşında olan D.C., 28 Nisan 2016 tarihinde İzmir'in Sabuncubeli Mevkii yakınlarında seyir halindeki bir otomobilden atlayarak jandarmaya sığındı. D.C., jandarmadaki ifadesinde, 2015 yılında mezun olduğu Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi'ndeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni C.G.'nin kendisini darp ettiğini ileri sürdü.

ÖĞRETMENİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Olay yerinin İzmir ili sınırlarında kalması üzerine İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen D.C., öğretmen C.G.'den şikayetçi oldu. Beş gün sonra bu defa Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na giden D.C., öğretmen C.G.'nin kendisine 2011 yılından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu belirtip, bir kez daha şikayetçi oldu.

TACİZCİ ÖĞRETMEN, 13 MAYIS 2016'DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

D.C., C.G.'nin yaşadıklarını ailesine anlatmakla kendisini tehdit edip, mezun olmasından sonra da zorla İstanbul'dan Manisa'ya getirip, cinsel istismara devam ettiğine dilekçesinde yer verdi. Evli ve engelli bir çocuk babası olan öğretmen C.G. hakkında, Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. C.G., hakkındaki idari soruşturma kapsamında 13 Mayıs 2016'da görevinden uzaklaştırıldı. Öğretmen C.G., açılan davanın 21 Şubat 2017 tarihindeki ilk duruşmasında tutuklandı.

15 YIL, 7 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bugün tekrar hakim karşısına çıkan C.G., suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, C.G.'yi 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay, hürriyetini tahdit ve tehdit suçundan 3 yıl 1 ay olmak üzere toplam 15 yıl, 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

KARAR SEVİNÇLE KARŞILANDI

Duruşmayı izleyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve dışarıda sonucu bekleyen D.C., kararı sevinçle karşıladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 5  Yıl  Boyunca  Öğrencisini  Taciz  Eden  Öğretmene  15  Yıl  Hapis  Cezası  
Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER