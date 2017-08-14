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5 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ EDEN SAPIĞI ŞEHİR MEYDANINDA VİNCE ASIP SALLANDIRDILAR


5 Yaşındaki Kıza Tecavüz Eden Sapığı Şehir Meydanında Vince Asıp Sallandırdılar
Tarih : 14 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : 5 Yaşındaki Kıza Tecavüz Eden Sapığı Şehir Meydanında Vince Asıp Sallandırdılar(5/10)1

Yemen'in başkenti Sana'da 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden 22 yaşındaki Hüseyin El-Sakit, Tahrir Meydanı'nın ortasında elleri arkadan bağlanarak idam edildi.

TAHRİR MEYDANI'NDA VİNCE ASTILAR

Yemen'de 22 yaşındaki Hüseyin El-Sakit 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip, öldürmek suçundan idama mahkum edildi. El- Sakit'in infazı başkent Sana'nın en kalabalık noktası olan Tahrir Meydanı'nda bir vincin ucuna asılarak gerçekleşti.

Vincin ucuna elleri arkadan bağlı bir şekilde asılarak yavaş yavaş yerle bağlantısı kesilmesi sonrasında, Hüseyin El-Sakit'in infazı gerçekleşti. Reuters haber ajansı tarafında paylaşılan infaz anlarında, El-Sakit'in önce yaralı hali, ardından infaz sonrası cansız bedeni görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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