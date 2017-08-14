5 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ EDEN SAPIĞI ŞEHİR MEYDANINDA VİNCE ASIP SALLANDIRDILAR
Yemen'in başkenti Sana'da 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden 22 yaşındaki Hüseyin El-Sakit, Tahrir Meydanı'nın ortasında elleri arkadan bağlanarak idam edildi.
TAHRİR MEYDANI'NDA VİNCE ASTILAR
Yemen'de 22 yaşındaki Hüseyin El-Sakit 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip, öldürmek suçundan idama mahkum edildi. El- Sakit'in infazı başkent Sana'nın en kalabalık noktası olan Tahrir Meydanı'nda bir vincin ucuna asılarak gerçekleşti.
Vincin ucuna elleri arkadan bağlı bir şekilde asılarak yavaş yavaş yerle bağlantısı kesilmesi sonrasında, Hüseyin El-Sakit'in infazı gerçekleşti. Reuters haber ajansı tarafında paylaşılan infaz anlarında, El-Sakit'in önce yaralı hali, ardından infaz sonrası cansız bedeni görüntülendi.
Kaynak: haberinburada
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