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5 yaşındaki çocuk dumandan zehirlenerek öldü

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK DUMANDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

BARTIN'da prize takılı olan laptop kablosunun tutuşmasının ardından odayı kaplayan dumandan zehirlenen 5 yaşındaki Burak Kara yaşamını yitirdi.

Tarih : 03 Nisan 2016, 18:31
Puan Ver : 5 Yaşındaki Çocuk Dumandan Zehirlenerek Öldü(7/10)4


BARTIN'da prize takılı olan laptop kablosunun tutuşmasının ardından odayı kaplayan dumandan zehirlenen 5 yaşındaki Burak Kara yaşamını yitirdi.



Olay, saat 00.30 sıralarında Amasra ilçesi'nde Kum Mahallesi Tepe Sokak üzerinde meydana geldi.



Annesinin gece saatlerinde bir restoranda çalışması nedeniyle evde tek başına kalan Burak Kara odasındaki laptopu şarj etmek için prize takarak yattı. İddiaya göre şarj kablosu bir süre sonra yanmaya başladı.



Dumanın kokusunu fark eden komşuları polisi arayarak yardım istediler. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekibi kapıyı kırarak eve girdi. Dumanla kaplanmış odaya giren ekipler küçük çocuğu yatağında baygın halde buldular.








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