O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

5 soruda zika virüsü

5 SORUDA ZİKA VİRÜSÜ

Dünyayı şimdi de Zika virüsü paniği sardı. Amerika Kıtası'nı etkileyen virüs az da olsa Avrupa'da da görüldü. İngiltere ve Hollanda'nın ardından Danimarka'da 1 kişi ve İsviçre'de 2 kişide Zika virüsü taşıyan hastalara rastlandı. Virüsü taşıyan 5 kişiden sadece 1'i hastalığa dair belirti veriyor.

Tarih : 28 Ocak 2016, 12:41
Puan Ver : 5 Soruda Zika Virüsü(5/10)6


ZİKA VİRÜSÜ İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?



1947 yılında ortaya çıktı. İlk olarak Uganda'da maymunlarda bulunan virüs insanlarda bugüne kadar büyük bir salgına neden olmamıştı.



ZİKA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?



Uzmanlara göre virüsü alan insanların birçoğu rahatsızlanmıyor. Hafif ateş, döküntü, kas ağrısı ve göz kızarması gibi belirtileri olan virüsün bu etkileri 1 haftadan daha fazla etkilemiyor. Şu ana kadar kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmayan virüsün periyodik olarak salgına neden olduğu belirtiliyor.



ZİKA VİRÜSÜ NEDEN ENDİŞE YARATIYOR?



Brezilya'da virüsü kapan hamile kadınların bebeklerinde mikrosefali denilen hastalığa rastlandı. Mikrosefali bebeklerin kafalarının normalden küçük doğması ve beynin de aynı şekilde gelişmemesine neden olan bir hastalık ve ölümle sonuçlanabiliyor. El Salvador'da Sağlık Bakanlığı bu nedenle 2 yıl boyunca hamile kalınmamasını önerdi.

Yine Brezilya'da mikrosefali hastalığı bebeklerde, normalde yılda ortalama 200 bebekte görülürken virüsün yayıldığı ekim ayından itibaren bu sayı 4 bine yaklaştı.



TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?



Türkiye için henüz kesin bir risk görülmüyor. Bunun yanında, virüsün görüldüğü ülkelere seyahat edilmemesi uyarıları yapılıyor.








Etiketler: 5  Soruda  Zika  Virüsü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER