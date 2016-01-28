

ZİKA VİRÜSÜ İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?







1947 yılında ortaya çıktı. İlk olarak Uganda'da maymunlarda bulunan virüs insanlarda bugüne kadar büyük bir salgına neden olmamıştı.







ZİKA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?







Uzmanlara göre virüsü alan insanların birçoğu rahatsızlanmıyor. Hafif ateş, döküntü, kas ağrısı ve göz kızarması gibi belirtileri olan virüsün bu etkileri 1 haftadan daha fazla etkilemiyor. Şu ana kadar kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmayan virüsün periyodik olarak salgına neden olduğu belirtiliyor.







ZİKA VİRÜSÜ NEDEN ENDİŞE YARATIYOR?







Brezilya'da virüsü kapan hamile kadınların bebeklerinde mikrosefali denilen hastalığa rastlandı. Mikrosefali bebeklerin kafalarının normalden küçük doğması ve beynin de aynı şekilde gelişmemesine neden olan bir hastalık ve ölümle sonuçlanabiliyor. El Salvador'da Sağlık Bakanlığı bu nedenle 2 yıl boyunca hamile kalınmamasını önerdi.



Yine Brezilya'da mikrosefali hastalığı bebeklerde, normalde yılda ortalama 200 bebekte görülürken virüsün yayıldığı ekim ayından itibaren bu sayı 4 bine yaklaştı.







TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?







Türkiye için henüz kesin bir risk görülmüyor. Bunun yanında, virüsün görüldüğü ülkelere seyahat edilmemesi uyarıları yapılıyor.