5 ŞİDDETİNDE DEPREM
Fenerbahçe Kulübü 5 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Kulüpten, Pierre Webo, Selçuk Şahin, Mert Günok, Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz ile sözleşme yenilenmeyeceği açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü 5 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Kulüpten, Pierre Webo, Selçuk Şahin, Mert Günok, Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz ile sözleşme yenilenmeyeceği açıklandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar