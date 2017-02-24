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5 Milyon Kişiye Sağlık Sigortası Müjdesi!
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5 MİLYON KİŞİYE SAĞLIK SİGORTASI MÜJDESİ!


5 MİLYON KİŞİYE SAĞLIK SİGORTASI MÜJDESİ!
Tarih : 24 Şubat 2017, 09:24
Puan Ver : 5 Milyon Kişiye Sağlık Sigortası Müjdesi!(8/10)6


1 Ocak 2012 tarihinde uygulanmaya başlanan GSS'de yeni bir sayfa açılacak. Sistemin anlaşılamaması nedeniyle milyonlarca kişi devlete borçlu durumuna düşerken, yıllarca sağlık hizmetinden de yararlanamadılar. Önceki düzenlemelerle 25 yaşın altındakilerin prim borçları silinmiş, lise ve üniversite öğrencilerine, mezuniyetten sonra 2 yıl süreyle prim ödemeden sağlık hizmetinden yararlanma olanağı sağlanmıştı. Sistemi yumuşatmak için yapılan bu düzenlemeler mağduriyetleri gidermeye yetmeyince, köklü bir değişikliğe gitme kararı alındı. 





‘ÖDEME GÜCÜM YOK' DİYEN GELİR TESTİNE 





Yasaya göre, emekliler, aktif çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. Herhangi bir işte çalışmayanlar ise re'sen GSS kapsamına alınıyor. Bunların gelir testi yaptırarak gelir seviyelerine göre 2017 yılı için 71.10 lira ile 426.60 lira arasında prim ödemeleri isteniyordu. Gelir testine girmeyenler, en yüksek rakam üzerinden borçlu durumuna düşüyor. Borçlarını ödemedikleri için de sağlık hizmetinden yararlanamıyorlardı.    

5 milyon



GELİR TESTİ ZORUNLU OLMAKTAN ÇIKARTILACAK





TBMM'deki torba yasayla, gelir testi zorunlu olmaktan çıkarılacak. Yeni düzenlemeye göre, herhangi bir işte çalışmayan ve “bakmakla yükümlü olunan” sıfatıyla annesinden, babasından, çocuğundan dolayı sağlık hizmeti alamayanlar GSS'li olarak tescil edilecekler. Bu durumdaki herkesten brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında aylık prim alınacak. Bu da 2017 yılı itibarıyla aylık 53.30 lira prim anlamına geliyor. Ödeme gücünün olmadığını belirtenler, SGK'ya başvurarak gelir testi talebinde bulunacaklar. Yapılacak gelir testinde hane içindekilerin kişi başına gelirinin brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olduğu tespit edilirse, prim ödenmeyecek. Test sonuçlanıncaya kadar yapılmış prim ödemeleri de iade edilecek. Bunların primleri devlet tarafından karşılanacak.



 



kaynak:posta








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