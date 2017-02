Yarın, Dünya Kanser Günü. Kanseri tam anlamıyla yenmek, artık daha yakın bir hedef. Üstelik, kanseri önlemenin yolunu da daha iyi biliyoruz. Her 3 kanserden 1'ini engellemek mümkün. Bazı kanser türlerinde, tedavide başarı oranı yüzde 90'lara ulaşıyor. Uzmanlar, “Kansere karşı tarih yazmamız yakın” diyor



2011 yılından itibaren, kanserden ölümler, hastalık kaynaklı diğer ölümleri geçerek birinci sıraya oturmuş durumda. Dünya genelinde her yıl 14 milyonu aşkın kanser vakası görülüyor. Yine her yıl 8 milyondan fazla kişi kanserden ölü- yor. Bugünkü gibi devam etmesi halinde, sadece nüfus artışının etkisi ile 2030 yılında her yıl görü- len yeni kanser vakası sayısı 21.6 milyona ulaşacak. Ancak tablo vahim görünse de kanserin önlenmesi ve tedavisi noktasında pek çok iyi gelişme var.