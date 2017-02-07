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5 milyon emekliye 355 lira zam!

5 MİLYON EMEKLİYE 355 LİRA ZAM!

2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin gözü Anayasa Mahkemesi'nde. 2000 öncesi emekli olanlara yapılan intibakın yürürlük maddesi iptal olursa, 355 liraya varan zamların yolu açılacak

Tarih : 07 Şubat 2017, 12:20
Puan Ver : 5 Milyon Emekliye 355 Lira Zam!(7/10)8


AYM'NİN GÜNDEMİNDE



Yaklaşık 5 milyon emeklinin beklediği intibak için umutlar bitmedi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak talebi, Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Beklenen karar çıkarsa, 355 liraya varan zamlar söz konusu olacak.



Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı, 2000 yılı öncesinde emekli olanlara yapılan intibak zammının, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da yansıtılması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruyu haklı buldu. Bunun üzerine Avcı, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtı. Ancak mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı.



355 LİRAYA VARAN ZAM



Yargıtay iş mahkemesinin kararını onayınca; Avcı, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, önümüzdeki günlerde bu başvuruyu inceleyecek. Eğer yüksek mahkeme, 2000 öncesi intibağın yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, 2000 sonrası emekli olan herkese intibak zammı yolu açılacak. Tek tek dava açmaya gerek olmayacak, karar herkesi kapsayacak.



5 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR



Milyonlarca emekliye, 2000 öncesi emekli olanlara yapılan gibi 50 ile 355 lira arasında zamlar gündeme gelecek. Türkiye Emekliler Derneği, başvuruda talep edilen intibak düzenlemesinin 4 ile 5 milyon arasında emekliyi ilgilendirdiğini açıkladı. Şimdi emeklilerin intibak umudu Anayasa Mahkemesi'nde... Süreç merakla bekleniyor..



 



kaynak:sabah








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