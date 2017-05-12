

Hükümet sosyal güvenlik alanında tarihi bir adım daha atıyor. Borcu bulunup da sağlık hizmetinden yararlanamayan tek bir Bağ-Kur'lu kalmayacak. Yaklaşık 5 milyon esnaf ve ailesi süre uzatımları ile Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanabiliyor.







kaynak:sabah