5 MİLYON BAĞ-KUR'LUYA SAĞLIK HİZMETİ MÜJDESİ
Hükümet sosyal güvenlik alanında tarihi bir adım daha atıyor.
Hükümet sosyal güvenlik alanında tarihi bir adım daha atıyor. Borcu bulunup da sağlık hizmetinden yararlanamayan tek bir Bağ-Kur'lu kalmayacak. Yaklaşık 5 milyon esnaf ve ailesi süre uzatımları ile Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanabiliyor.
kaynak:sabah
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