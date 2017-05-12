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5 milyon bağ-kur'luya sağlık hizmeti müjdesi

5 MİLYON BAĞ-KUR'LUYA SAĞLIK HİZMETİ MÜJDESİ

Hükümet sosyal güvenlik alanında tarihi bir adım daha atıyor.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 16:15
Puan Ver : 5 Milyon Bağ-Kur'luya Sağlık Hizmeti Müjdesi(8/10)8


Hükümet sosyal güvenlik alanında tarihi bir adım daha atıyor. Borcu bulunup da sağlık hizmetinden yararlanamayan tek bir Bağ-Kur'lu kalmayacak. Yaklaşık 5 milyon esnaf ve ailesi süre uzatımları ile Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanabiliyor.



 



kaynak:sabah








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