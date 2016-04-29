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5. levent'in 200 dairesi yüzde 0.80 faizle satılacak!

5. LEVENT'İN 200 DAİRESİ YÜZDE 0.80 FAİZLE SATILACAK!

Torunlar GYO’nun Alibeyköy TEM’de inşa ettiği 5. Levent projesinde ikinci etap satışları başladı. 200 daire mayıs ayında yüzde 0.80 faiz oranıyla alıcısıyla buluşacak

Tarih : 29 Nisan 2016, 09:23
Puan Ver : 5. Levent'in 200 Dairesi Yüzde 0.80 Faizle Satılacak!(5/10)11


Torunlar GYO ve Kiptaş iş birliğiyle TEM Alibeyköy Kavşağı'nda inşa edilen 5. Levent projesinin 900 daireden oluşan 2. Etabı satışa çıktı. İlk etabında yer alan 1.200 daireden 1 milyar TL'ye yakın ciro elde edilen projede, ikinci etaba özel 200 daire için mayıs ayında yüzde 0.80'lik faiz oranıyla satış gerçekleşecek. 5. Levent'in ilk etabında yer alan 1.200 adetlik bölümün satıldığını belirten Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, projeden kendisinin de bir daire aldığını söyledi. 1. Etap'ta fiyatların yüzde 15-18 arasında arttığını, ikinci etapta ise metrekare fiyatının 5.900 ile 7.000 TL arasında değiştiğini ifade eden Torun, 2. Etap'taki ilk 200 daire için kampanya yapacaklarını ve bunu da bir ayda satmayı planladıklarını belirtti.

BANKALARI BEKLEMEDİK

“Faiz oranlarını bankalar indirmeden yüzde 0.80'e indirdik” diyen Torun, “Faiz oranları aylık yüzde 1'i yıllık yüzde 10'u geçmemeli. Bizim projelerimizde faiz 1'i hiç geçmemiştir. Faizin düşeceğini tahmin ederek ön almış oluyoruz” ifadelerini kullandı. Toplamda 4 bin konuttan oluşacak 5. Levent'te, hak sahipleri için inşa edilen 400 daire de ağustos ayında teslim edilecek. Aziz Torun, giderlerin artması nedeniyle 1.8 milyar TL olarak ilan edilen yatırım bütçesinin de 2 milyar TL'yi bulabileceğini söyledi. 5. Levent'in ikinci etabında yer alan ilk 200 daire için mayıs ayına özel; peşin, Torun vade ve banka kredisi seçenekleri sunuluyor. Peşin ödemelerde yüzde 10 indirime ek yüzde 4 ek indirim uygulanacak. Banka kredili ödemede ise aylık 0.80 faiz geçerli olacak. Torun vade seçeneğinde ise yüzde 20 peşinat ile 12 ve 18. aylarda yüzde 10'luk iki ara ödeme ve geri kalan yüzde 60 için 36 ay vade farksız ödeme seçeneği sunuluyor.










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