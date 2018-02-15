5 KÖY DAHA ÖSO'NUN KONTROLÜNE GEÇTİ
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde 5 köy daha PKK/PYD terör örgütünden alınarak Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde 5 köy daha PKK/PYD terör örgütünden alınarak Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti.
ÖSO İLE TSK'NIN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR
Zeytin Dalı Harekatı'nın 27'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor. Afrın kırsalındaki kritik bölgede yer alan Şirbanli, Şadiya, Kari, Durka ve Yukarı Divan köylerinde kontrolün Özgür Suriye Ordusuna geçtiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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