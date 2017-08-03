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5 Kız Öğrenciyi Taciz Eden Kuran Kursu Hocası Tutuklandı

5 KIZ ÖĞRENCİYİ TACİZ EDEN KURAN KURSU HOCASI TUTUKLANDI

Samsun'da 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen Kuran Kursu hocası H.A. tutuklandı. Skandal, küçük kızların ailelerine her şeyi anlatmasıyla ortaya çıktı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : 5 Kız Öğrenciyi Taciz Eden Kuran Kursu Hocası Tutuklandı(5/10)1

Samsun'un Alaçam ilçesinde bu yıl Kuran Kursuna gitmek istemeyen 5 kız öğrencinin aileleri durumdan şüphelendi.

HER ŞEYİ ANLATTILAR

Ailelerin sıkıştırdığı 5 kız öğrenci, Kuran Kursunda hoca H.A.'nın kendilerini elle taciz ettiğini iddia etti. Aileler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip durumu anlatarak şikayetçi oldu.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Kuran Kursu hovası H.A., sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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