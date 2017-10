KENDİLERİNİ 'polis' olarak tanıtıp aralarında bir öğretim üyesinin de bulunduğu kişileri, "Hesabınız FETÖ tarafından kullanılıyor" yalanıyla korkutup dolandırıcılık yapan 5 kişi, Kahramanmaraş polisi tarafından Gaziantep'te yakalandı. Yakalanmamak için yaptıkları çalışma yöntemiyle polisi de şaşırtan şebeke üyelerinin birbirlerini tanımadığı ve sadece parayı teslim ettikleri kişiyi tanıdığı ortaya çıktı.Cuma günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ö.E.'yi arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp 'Hesabını FETÖ tarafından kullanılıyor. Onları yakalayabilmemiz için hesabınızdan parayı çekip bizim vereceğimiz PTT hesabına yatırın' dedi. Dolandırıcıya inan Ö.E., kendisine verilen hesaba 25 bin TL yatırdı ancak ir süre sonra dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, yaptıkları çalışmada paranın Gaziantep'te18 yaşındaki Rıdvan D. tarafından çekildiğini belirledi. Gaziantep polisi ile birlikte çalışmaya başlayan ekipler daha sonra Abdurrahman E. (20), Karahan K. (21), Batuhan C. (20) ve Yunus G.'yi (29) yakaladı. Şebekenin lideri olduğu öne sürülen G.'nin nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve adam yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. 5 kişi Kahramanmaraş'a getirilirken, adreslerinde yapılan aramada da 4 bin 600 TL para, banka dekontları, hesap kartları ve dolandırıcılıkta kullanılan telefon ve sim kartlar ele geçirildi.ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ POLİSİ ŞAŞIRTTIAsayiş Şube Müdürlüğü'nde çapraz sorguya alınan şüpheliler, çalışma yöntemleriyle polisleri de şaşırttı. Şüphelilerin sadece parayı verdiği kişiyi tanıdığı ve diğerlerini tanımadığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin şu şekilde çalıştığı tespit edildi.İddiaya göre Yunus G. ve Batuhan C. birlikte hareket ediyor. C., dolandırıcılık için açılacak banka hesabı ve paranın takibini engellemek için parayı elden transfer edecekleri kişileri belirliyor. Bunun için de bazı kendileriyle hareket edebileceğini düşündüğü kişileri gazinoya götürüp eğlendiren Batuhan C., onlara isterlerse kolay yoldan para kazanabileceklerini ve kendilerinin de eğlenerek iyi bir yaşam sürebileceklerini söylüyor. Kabul edenler PTT'den hesap açıyor. Yaşanan bu son olayda Rıdvan D. sadece Abdurrahman E.'yi tanıyor ve hesabından çektiği parayı E.'ye veriyor. Daha sonra para sırasıyla Karahan K.'ya, ondan Batuhan C.'ye geçiyor. C. ise parayı kendisini telefonda polis olarak tanıtıp insanları tuzağına düşüren Yunus G.'ye veriyor. Elden yapılan para transferlerinde herkes belirli bir miktarda parayı alırken, sadece parayı teslim etikleri kişileri tanıyor. AVUKATINI İSTEDİYapılan araştırmada şüphelilerin Mersin'den 54 bin, Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nden 11 bin ve neresi olduğu belirlenemeyen bir başka şehirden de 3 bin 500 lira dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Rıdvan D., Abdurrahman E., Karahan K., Batuhan C. ve Yunus G. adliyeye sevk edildi. Bu sırada gazetecileri karşısında gören Yunus G., "Avukatım nerde?" dedi.Polis, ayrıca şüphelilerin tüm hesaplarını da detaylı bir incelemeye aldı. - Kahramanmaraş

Kaynak: haberinburada