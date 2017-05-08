

Avustralya'da 5 kişiden 1'inin rızaları dışında çıplak ya da cinsel içerikli fotoğraflarının çekildiği ortaya çıktı. Ülke çapında 4 bin 200 kişiyle yapılan araştırmada, kadın ve erkeklerin bu duruma eşit oranda maruz kaldığı kaydedildi.







'İntikam pornosu' konusunda yapılan en geniş araştırmayı yürütenler, ülkede tacizin sanıldığından daha yaygın olduğunu belirtiyorlar.







RMIT ve Monash üniversiteleri tarafından yapılan araştırmada erkeklerin bu suçu daha çok işlediği, kadınların ise güvenlikleriyle ilgili büyük endişeler taşıdıkları kaydediliyor.







Mağduriyet yaşama riskinin yerli, engelli ya da LGBT gibi azınlık olan gruplar için daha yüksek olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, fotoğrafla tacizin bir suç kapsamına alınması ve mağdurlara yardım için bir çağrı merkezi kurulmasını öneriyorlar.







kaynak:milliyet