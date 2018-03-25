5 KİŞİ ARABADA BOĞULARAK CAN VERDİ! EN KÜÇÜĞÜ 17, EN BÜYÜĞÜ 19 YAŞINDA
Denizli'nin Tavas ilçesinde 1 kişinin yaralandığı, 5 kişinin de hayatını kaybettiği kazada 6 kişinin kimlik bilgileri açıklandı. Kazada hayatını kaybedenlerin en küçüğü 17, en büyüğü ise 19 yaşında olduğu ortaya çıktı.
SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN ARAÇ GÖLETE DÜŞTÜ
Dün gece geç saatlerde yaşanan kazada, 18 yaşındaki Mehmet Anıl Bayraktar idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi.
ARAÇTAN SAĞ ÇIKAN GENÇ POLİSİ ARADI
Araç içerisinde bulunan Muharrem Çineli (19), kendi imkanlarıyla çıktığı araçtan olayı jandarmaya bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekipleri durumu hemen 112 Acil servis ve itfaiyeye bildirerek yardım istedi.
VİNÇ, YARIM SAAT SONRA ARACI SUDAN ÇIKARDI
Olay yerine giden ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından aracı vinç yardımıyla düştüğü su birikintisinden çıkardı.
BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENEN 5 ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI
Çıkarılan araçta sürücü Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıo (18) cenazelerine ulaşıldı. Yapılan ilk belirlemelere göre, gençlerin su birikintisine düşen araçta boğularak hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Kazanın ardından Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gençlerin cenazelerinin otopsi işlemleri devam ediyor.
Hastane önünde çocuklarının cenazelerini teslim almak için bekleyen ailelerin feryatları ise yürekleri dağladı.
Kaynak: haberinburada
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