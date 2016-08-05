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5 kilo 750 gram doğdu!

5 KİLO 750 GRAM DOĞDU!

Sezaryenle dünyaya gelen Suriyeli Ulvis bebeğin kilosu, şaşırttı.

Tarih : 05 Ağustos 2016, 09:48
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Hatay'da dünyaya gelen Suriyeli bebek Ulvis, 5 kilogram 750 kilosu ile şaşırttı. Bebek hakkında bilgi veren Kadın Doğum Uzmanı Dr. Rasim Kamacı, doğum sonrası bebekte solunum sıkıntısı görüldüğünü belirtti. Bebeğin yüksek şeker değerinde doğduğunu belirten Dr. Kamacı,



"Bebeğin şekeri 16'ya çıkmıştı, kalpte üfürüm vardı. Hemen yoğun bakıma aldık, bebeğie solunum cihazına bağladık. Tedavisi solunum cihazına bağlı olarak devam ediyor. Bugün EKO'sunu çektik. Kalp kapakçıklarının birinde yetmezlik var. Genel durumu iyi gibi görünüyor"dedi.



Erkek bebeğin normal ağırlığında olmadığını aktaran Kamacı, "Normalde 4 kilogramın üzerinde doğan bebeklerin veya 2 kilogram 500 gram altında doğan bebeklerin normal olmadığı belirtilir” ifadesini kullandı.








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