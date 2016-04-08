

İçişleri Bakanlığı, emniyet hizmetleri sınıfında 5 ilde 2 bin 394 bekçi istihdam edileceğini duyurdu. Bakanlığın duyurusunun ardından, valilik ya da kaymakamlıklara başvurularını gerçekleştirecek adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak, başarı sağlayanlar çarşı veya mahalle bekçisi olarak göreve başlayacak. Bekçiler 3 yıl görev yaptıktan sonra "kıdemli bekçi" unvanı alacak, yükseköğretimini tamamlamış kıdemli bekçiler polis olabilecek.



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İçişleri Bakanlığı, 5 ilde emniyet hizmetleri sınıfında 2 bin 394 bekçi alacak.







Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığınca Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır il merkezi ve ilçelerde çalıştırılmak üzere 2 bin 394 çarşı ve mahalle bekçisi istihdam edilecek.



Bakanlığın duyurusunun ardından valilik ya da kaymakamlıklara başvurularını gerçekleştiren adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak, başarı sağlayanlar çarşı veya mahalle bekçisi olarak göreve başlayacak.







Bekçiler Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Hakkari ve Şanlıurfa için







Diyarbakır'a 742, Şırnak'a 715, Mardin'e 653, Hakkari'ye 224 ve Şanlıurfa'ya 60 kontenjan ayrıldı. Şırnak'a alınacak bekçilerin 205'i merkez, 205'i Cizre, 155'i Silopi, 60'ı İdil, 30'u Beytüşşebap, 30'u Uludere ve 30'u da Güçlükonak emniyet müdürlüklerinde görevlendirilecek. Hakkari'ye alınacak bekçilerin ise 55'i il emniyet müdürlüğü, 125'iYüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, 31'i Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 13'ü de Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilecek.



Mardin'de ise Artuklu'ya 214, Dargeçit'e 20, Derik'e 25, Kızıltepe'ye 126, Mazıdağı'na 30, Midyat'a 83, Nusaybin'e 85, Ömerli'ye 20, Savur'a 30 ve Yeşilli'ye 20 kişilik kontenjan ayrıldı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 40, Viranşehir'e ise 20 bekçi alınacak.







Diyarbakır'da istihdam edilecek bekçilerin 343'ü Yenişehir'de, 135'i Bağlar'da, 66'sı Kayapınar'da, 43'ü Sur'da, 29'u Silvan'da, 26'sı Bismil'de, 20'si Ergani'de, 13'ü Hani'de, 13'ü Eğil'de, geri kalanı da diğer ilçelerde görev yapacak.







Aranan şartlar







Bekçi olmak isteyen adayların Türk vatandaşı olması, en az ilkokulu mezunu olması gerekiyor. Adaylarda aranacak diğer şartlar ise şöyle: "Askeri görevini bitirmiş ve 30 yaşın üstünde olmamak, görevini yapmaya engel teşkil edebilecek bir hastalık veya sakatlığın bulunmadığını sağlık kurulunca verilen raporlarla belgelendirmek, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, kamu haklarından ve kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum olmamak."







Bekçi olmak isteyenlerin Türk toplum anlayışına göre "kötü şöhretli" tanınmaması da gerekiyor.







Başvuru için istenen belgeler







Bekçi adayları, çalışmak istedikleri valilik ve kaymakamlıklara talep edilen evraklar ile başvuruda bulunacaklar. Adayların başvuru dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafların kendilerine ait olduğu ve sınavı kazanmaları halinde sağlık raporu almak için yaptıkları masrafların da kendilerine ait olacağı, bu konudaherhangi bir talepte bulunmayacakları yer alacak.







Sözlü sınava hak kazanan adayların, sınav yerleri mülki amirlikler tarafından adaylara verilecek olan "Sınav Giriş Belgesi"nde bulunacak. Sınav giriş belgesi ile sözlü sınava giriş yapabilecek adayların kültür durumu, bekçiliğe elverişli olup olmadığı, hal ve tavırları incelenecek.







Yazılı sınavda fen bilgisi ve matematik







Yazılı sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden oluşacak. Soru adedi ve sınav süresi valiliklerce belirlenecek.







Adaylardan kimlik numarası beyanı, diploma veya tasdiknamesi aslı ya da kurumca tasdikli örneği, askerlik durum beyanı, 6 fotoğraf, adli sicil beyanı ve gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı istenecek.



Adaylar, Diyarbakır ve Şırnak'ta 6 Mayıs, Mardin'de 5 Mayıs, Hakkari'de 25 Nisan ve Şanlıurfa'da 29 Nisan'a kadar başvurularını yapabilecek.







Polis memuru olabilecekler







Sınavla kadroya alınacak bekçiler, öncelikle "emniyet bekçi adayı" olacaklar ve ardından polis eğitim kurumlarında en az 3 ay eğitime tabi tutulacaklar. Emniyet Genel Müdürlüğü aldığı bekçileri 1 yıl intibak eğitimine tabi tutacak. Bu aşamada göreve intibak edemeyen öğrencilerin sözleşmeleri feshedilecek.







Emniyet Genel Müdürlüğü bekçisi olarak görev yapmakta olan ve 3 yıl bu görevi başarıyla sürdüren bekçiler, "kıdemli bekçi" olacaklar. Yükseköğretimini tamamlamış kıdemli bekçiler, polis olabilecekler. Ancak polis memurluğuna geçecek olan bekçi sayısı, başvuru yapacak bekçi sayısının yüzde 5'ini geçemeyecek.