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5 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI


5 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI
Tarih : 23 Kasım 2016, 10:40
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Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da buzlanma ve don uyarısı yapıldı.


 


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman genelinde hava yarın sabaha kadar açık ve az bulutlu olacak.


 


Bu illerde sabah saatlerinde ise lokal buzlanma ve don olayı ile yer yer puslu havanın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


 


Lokal buzlanma, don olayı ve puslu hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.


 


 


kaynak:trthaber







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